Эксперт: политикам из США стоит поучиться у Буша-старшего взвешенности и скромности

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Современным американским политикам стоит поучиться у 41-го президента США Джорджа Буша - старшего взвешенности, серьезности и скромности. Такое мнение в субботу в беседе с корр. ТАСС высказал председатель совета Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

"У Джорджа Буша - старшего есть чему поучиться: серьезности и сосредоточенности. Чего у него не было, так это легкомыслия, наоборот, он был гиперответственный человек, аккуратный, очень вдумчивый, - сказал эксперт. - А сейчас, надо сказать, очень много легкомыслия в политике. Очень многим политикам сейчас кажется, что мир богатый, прочный - можно куролесить как хочешь, и ничего не случится, а это может быть и не так".

Как отметил Быстрицкий, Буш-старший принадлежит к поколению американских лидеров, прошедших Вторую мировую войну, что сказалось на становлении его политических взглядов: "Он олицетворял это поколение, поколение очень ответственное и вдумчивое".

Бывшего президента США отличало корректное поведение в то время, когда в мире происходили коренные изменения, продолжил он. "В какой-то степени можно поучиться скромности и умению держать лицо в минуты сильнейших потрясений. Когда Буш-старший приходил к власти, никто же ведь не знал, что Советский Союз скоро кончится. И на его глазах СССР кончился, он вел себя корректно и достойно, не испускал какие-то крики", - подчеркнул Быстрицкий.

41-й президент США Джордж Буш - старший (1989-1993) умер в пятницу в возрасте 94 лет.