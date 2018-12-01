Глава парткома провинции Юньнань считает, что марафон ШОС стал силой кооперации народов

КУНЬМИН, 1 декабря. /ТАСС/. Международный марафон Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Куньмине (провинция Юньнань, Юго-Западный Китай) является движущей силой кооперации между людьми, стимулом развития культурных обменов и сотрудничества стран ШОС. Об этом заявил в субботу глава партийного комитета провинции Юньнань Чэнь Хао.

"За два года своего существования международный марафон ШОС в Куньмине стал по-настоящему всемирно известным событием", - сказал Чэнь Хао в ходе встречи с генеральным секретарем ШОС Рашидом Алимовым в Куньмине. "Марафон является движущей силой кооперации между народами, культурных обменов и сотрудничества внутри самой организации", - подчеркнул глава парткома.

Он также указал на то, что "спортивное состязание также делает людей ближе... способствует укреплению взаимодействия и наращиванию обменов в области экономики, общественных и социально-гуманитарных связей между странами ШОС, Куньмином, провинцией Юньнань".

В свою очередь Алимов заявил, что за годы совместной подготовки и проведения спортивного мероприятия "Куньмин стал визитной карточкой ШОС в сфере укрепления шанхайского духа через спорт и через дружбу". Он также выразил надежду на то, что "эта линия будет продолжать развиваться". "Я надеюсь, что путем наших совместных усилий марафон ШОС станет одним из самых популярных спортивных мероприятий на планете", - подытожил генсек.

Старт третьего международного марафона ШОС состоится 2 декабря в 09:00 по местному времени (04:00 мск). По словам организаторов, в этом году заявку на участие подали более 41,6 тыс. человек из 52 стран и регионов мира.

Первый международный марафон Шанхайской организации сотрудничества в Куньмине состоялся 17 декабря 2016 года, в нем приняло участие свыше 15 тыс. человек из 18 стран и регионов мира. В прошлом году соревнования прошли 31 декабря, на старт вышло более 14 тыс. атлетов, прибывших в юго-западную китайскую провинцию из 27 стран.