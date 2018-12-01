В Москве открылся второй фестиваль Общественной палаты РФ "Добрые люди"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Второй ежегодный фестиваль гражданского общества "Добрые люди", который проводится Общественной палатой (ОП) РФ, начался в субботу в Москве. Главная цель фестиваля - привлечь внимание к волонтерской деятельности и социально значимым проектам.

Открывая фестиваль, секретарь ОП РФ Валерий Фадеев заявил, что итоги Года волонтера его приятно удивили. "16 тыс. добровольческих проектов было представлено в этом году. Это колоссальная цифра, которая не может не радовать всех нас", - сказал он.

Фестиваль гражданского общества "Добрые люди" организовывается Общественной палатой РФ второй раз. Площадкой мероприятия в этом году стала Пушкинская площадь в Москве. На ней организаторы акции разместили экспозиции, посвященные году добровольца, и тематические стенды ОП РФ.

"Также на площадке фестиваля будут проводиться мастер- классы общественных деятелей", - рассказали в оргкомитете. Каждый день фестиваля, как сообщили ТАСС организаторы, будут проводиться мероприятия, посвященные профилактике здорового образа жизни, поиску пропавших людей, благоустройству города, охране окружающей среды и защите бездомных животных.