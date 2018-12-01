В Ингушетии открыли дом культуры с залом на 200 мест

МАГАС, 1 декабря. /ТАСС/. Дом культуры с библиотекой и зрительным залом на 200 мест открыли в сельском поселении Али-Юрт Назрановского района Ингушетии, говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

"В прошлом году в рамках госпрограмм в Ингушетии построено восемь домов культуры. Сегодня мы открываем дом культуры в Али-Юрте, до конца текущего года такие же здания появятся в Барсуках, Долаково, Газ-юрте, Аки-юрте, в Верхних Ачалуках, Арштах и Алкуне. А до 2020 года они появятся во всех населенных пунктах региона", - передает пресс-служба слова главы региона Юнус-Бека Евкурова.

В новом доме культуры есть библиотека, студия вокала и хореографии, кружки для занятий изобразительным и декоративно-прикладным искусством.

"Здесь созданы все условия для развития творчества. Уверен, что введение объектов приведет к увеличению числа участников культурно-массовых мероприятий и кружков, направленных на развитие творческого потенциала детей и молодежи", - отметил глава региона.

Власти Ингушетии планируют в 2018 году построить восемь домов культуры общей стоимостью 250 млн рублей в селах в рамках федеральных программ. В 2017 году в Ингушетии также в рамках двух госпрограмм было построено восемь домов культуры.