В Архангельске отметили день рождения снеговика

АРХАНГЕЛЬСК, 1 декабря. /ТАСС/. Празднование дня рождения снеговика состоялось в первый день зимы в Соломбале - островном районе Архангельска, где расположен "Волшебный дом" этого персонажа. Участники праздника собрались в парке перед культурным центром "Соломбала-Арт".

Как рассказала ТАСС режиссер культурного центра Татьяна Быстрова, день рождения архангельского снеговика отмечается в первую субботу зимы. В прошлый раз он проходил в формате Леденцового праздника, в эту субботу темой стала Арктика.

День рождения снеговика дал старт проекту "Арктическая сказка", который будет идти в Архангельске всю зиму.

Конкурсы и подарки

Перед днем рождения снеговика в Архангельской области проходил конкурс на лучший подарок для именинника, в нем приняли участие более 500 детей с родителями. Победила шестилетняя Ульяна Татарская, которая вместе с мамой сделала в подарок гирлянду из бумажных флажков и маленьких снеговиков из ваты.

В конкурсе по определению арктических животных семилетняя Арина назвала и белого медведя, и овцебыка, и даже нарвала. "Мы еще в детском саду арктических животных проходили", - пояснила ее мама.

Как рассказал ТАСС заведующий художественно-постановочной частью культурного центра "Соломбала-Арт" Иван Морев, конкурс был "для самых маленьких", но сложности возникали и у взрослых: в арктические птицы вместе с белой совой и атлантическим тупиком все записывали пингвина. Волонтер Виктория пыталась помочь, задавая вопрос, почему пингвинов не едят белые медведи. "Представляете, мало кто угадывает!" - поделилась она.

Третьей арктической птицей оказалась толстоклювая кайра, которая известна по огромным птичьим базарам на скалах. "Она тоже похожа на пингвина", - отметил папа одного из юных участников.

Все желающие могли сравнить свой рост с ростом разных обитателей Арктики. Маленький Сережа заметил, что не такой уж он и маленький, раз почти дорос до размеров бивня моржа, который был одним из примеров наряду с песцом и полярным зайцем.

Игры, чтобы не замерзнуть

В Архангельске для первого дня зимы довольно тепло: минус 4 градуса и почти нет ветра, но многие все равно предпочли подвижные развлечения.

Сложно оказалось справиться с греблей на арктической лодке: участникам соревнования приходилось преодолевать дистанцию на маленькой плоскодонной лодке из пластика, отталкиваясь палками от снега. "Конечно, - запыхавшись, сказала родителям одна из участниц, - плыть приходится-то по снегу, а не по воде".

Еще одна игра, которая не давала замерзнуть - "Горячая козуля" (козуля - традиционный архангельский расписной праздник). Пластиковую "козулю", похожую на огромную толстую шайбу с нарисованной снежинкой, нужно было перекинуть, не уронив, варежками-прихватками не меньше пяти раз. "Была бы она потяжелее, было бы легче перекидывать", - сказала волонтер Анна.

За волонтерами наблюдали прохожие, пока кто-то не решается вступить в игру. И тут же из желающих присоединиться выстраивается целая очередь.

В одном из углов парка отгородили большую площадку, плотно утрамбовав снег для игры в хоккей. Но необычный: шайба больше привычной, ворота - намного меньше, вместо клюшки - метла. "Зато коньки не нужны", - отметил пробегавший мимо восьмилетний Даня.

Тем, кто еще не замерз, организаторы предлагали арктические крестики-нолики, где вместо крестиков и ноликов снежинки разной формы: три одинаковых нужно выстроить в одну линию. Кроме того, можно было принять участие в викторинах и покататься с горок.

Планы на всю зиму

Снеговик в ходе представления в честь дня рождения "путешествовал" из Архангельска на Северный полюс.

"Именно на Северном полюсе Дед Мороз наполняет свой сказочный мешок разноцветными подарками, радостью, весельем. Снеговик побывал и в других популярных арктических местах: на острове Гренландия, который называют родиной или фабрикой айсбергов, заглянул на Землю Франца-Иосифа, где расположены самые большие птичьи базары в Арктике. Он побывал на острове Врангеля, который называют роддомом для белых медведей, и в стойбище северных жителей, где чумы, шаманы с барабанами и огненные представления", - рассказала Быстрова.

Подготовка к празднику началась заранее: создавались сценарий, реквизит, костюмы и подсветка. "Мы сделали много шляп: желтые полярные маки, метелка, морковь. А снеговик, посмотрим, что наденет, шляпу или ведро, - как режиссер решит. У нас в этом году светящиеся шляпы и светящиеся, например, метелки - в них светодиодные ленты", - поделился Морев.

В конце праздника в парке зажгли елку. Как рассказала ТАСС директор культурного центра "Соломбала-Арт" Марина Малахова, к Новому году будет реализовываться проект "Парк архангельского снеговика: арктическая сказка", который поддержали региональное Министерство культуры и администрация города.

"Зимой в парке будут созданы интерактивные арт-объекты. Будут две горки - одна для малышей, другая для детей постарше. Маленькая будет сделана в виде арктического кита, и будет написана вся информация об этом китенке, а вторая горка - это будет мамонт, и тоже будет написано, что это за животное, какое отношение имеет к Арктике", - пояснила Малахова.

В парке появятся большие ворота в виде айсберга, фигуры арктических животных - северного оленя, белого медведя и моржа - из природных материалов, и арктические пятнашки. "По цифрам нужно будет собрать изображение атомного ледокола "Россия", - пояснила собеседница агентства.

К Новому году в парке построят также ледяные фигуры - например, появятся сани, запряженные хаски. В Архангельске продолжает работу "Почта Снеговика": любой желающий может прислать этому персонажу поздравления и пожелания на Новый год.

А юные жители города могут посетить "Лабораторию Снеговика" в его "Волшебном доме". "У нас продвинутый Снеговик, раз он земляк великого ученого Ломоносова, то ему тоже все любопытно и интересно. Он делает опыты, которые можно повторить дома: он кристаллы выращивает, он создает вулканы, чего только не делает", - рассказала Малахова.