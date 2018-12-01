Роулинг в перепалке ответила по-русски спонсору агитационной кампании в поддержку Brexit

Ответ писательница написала по-русски: "Ага, зато этот человек скромный аж некуда - деньги вкладывает не в писательские кабинеты, а в дорогие ланчи с подозрительно богатыми россиянами". Тем самым Роулинг намекнула на подозрения в отношении деятельности Бэнкса и его предполагаемых связей с РФ.

"Я поклялась перед Богом, что постараюсь не разглагольствовать о Brexit, но, черт побери, каждый раз, когда я выхожу из своей писательской комнаты и смотрю новости, совершаются новые безмозглые поступки", - написала Роулинг. Бэнкс не замедлил ответить: "Писательской комнаты! Не могли бы вы быть еще высокомернее..."

ЛОНДОН, 1 декабря. /ТАСС/. Создательница книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг вступила в Twitter в словесную перепалку с главным спонсором агитационной кампании в поддержку выхода Великобритании из ЕС Арроном Бэнксом, во время которой ответила своему оппоненту по-русски.

. @Arron_banks Ага, зато этот человек скромный аж некуда — деньги вкладывает не в писательские кабинеты, а в дорогие ланчи с подозрительно богатыми россиянами. pic.twitter.com/XDkVYv8Q9v

В начале июля еженедельная газета The Sunday Times дала понять, что британские власти стали прилагать все больше усилий для того, чтобы отыскать какие-либо доказательства якобы имевшегося у России стремления повлиять на исход референдума о Brexit 2016 года, по итогам которого Соединенное Королевство теперь покидает ЕС. По этой причине Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью занялось изучением новых свидетельств о наличии у Аррона Бэнкса связей с РФ на основании утечек из сообщений его электронной почты.

В интервью телерадиовещательной корпорации Би-би-си в начале ноября Бэнкс заявил, что агитационная кампания Leave.EU ("Оставить.ЕС") не финансировалась Россией. Источником же финансирования агитационной деятельности в поддержку Brexit в размере £8 млн (около $10,5 млн, что является рекордным взносом на политические кампании во всей британской истории), по его словам, была компания Rock Services, занимающаяся страховым бизнесом в Соединенном Королевстве.