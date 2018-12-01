Путин назвал маловероятным сценарием сюжет "Хантера Киллера"

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал маловероятными, фантастическими события американского фильма Донована Марша "Хантер Киллер". С просьбой прокомментировать эту кинокартину к главе российского государства на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Аргентине обратился специальный корреспондент "Коммерсанта" Андрей Колесников.

По сюжету данного боевика экипаж американской субмарины спасает российского президента, захваченного устроившими государственный переворот мятежниками.

"На нашу базу [зашла американская подлодка]?, - уточнил Путин, выслушав от журналиста пересказ сюжетной линии кинокартины. - Уже маловероятный сценарий, фантастический!"

"У нас два маленьких катера, подаренных Соединенными Штатами Украине, не прошли через Керченский пролив, а ты хочешь, чтобы атомная подводная лодка зашла на нашу базу", - обратился глава государства к автору вопроса и резюмировал: "Плохой фильм".

"Хантер Киллер" изначально планировался к прокату в РФ с 1 ноября, однако компания-прокатчик вовремя не предоставила копию картины в Госфильмофонд РФ. В результате прокатное удостоверение фильму было выдано 8 ноября.