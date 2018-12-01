Режиссеры и продюсеры в Москве обсудят инклюзивные проекты в искусстве

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Вторая ежегодная конференция "Инклюзивное искусство - профессиональный взгляд" пройдет в Государственном музее-культурном центре "Интеграция" им. Н. А. Островского, режиссеры и руководители ведущих инклюзивных организаций в сфере культуры и искусства обсудят проблемы реализации проектов с участием людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщили в пресс-службе культурного центра.

"В мероприятии примут участие представители ведущих организаций, занимающихся инклюзивным театром и другими видами искусства, из различных регионов страны - Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Нижний Новгород, Новосибирск, Пенза, Екатеринбург и другие, - отметили в пресс-службе. - Будут представлены доклады об опыте реализации инклюзивных проектов, рассмотрены проблемы и пути их решения, особенности работы специалистов инклюзивного искусства".

Среди участников такие коллективы, как театр-студия "Круг II" (Москва), "Упсала-Цирк" (Санкт-Петербург), фестиваль особых театров "Протеатр" (Москва), "InclusiveDance" (Москва), социокультурное пространство "Квартира" (Санкт-Петербург), проект "Вдумчивые чтения" (Москва), "Квартал Луи" (Пенза), проект "Заживое" и Ельцин Центр (Екатеринбург).

Также пройдет практический семинар заместителя директора Высшей школы управления проектами (НИУ ВШЭ) Ольги Ильиной по теме "Управление творческими проектами: ключевые подходы и инструменты", там расскажут о профессиональном управлении проектами, о существующих ассоциациях, стандартах и сертификациях.

Организатором конференции стала Ассоциация деятелей инклюзивных искусств "Асдииск", которая расскажет о создании инклюзивного спектакля и проекте всероссийского реестра-справочника организаций, занимающихся инклюзивными проектами.