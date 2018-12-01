Триумфальная арка в Париже будет закрыта для туристов

"Триумфальная арка останется закрыта для публики завтра. ЦНМ приступит к работе, чтобы как можно скорее открыть этот монумент для нации", - написал он. К записи Белаваль также приложил снимок, на котором видно, как вандалы раскрасили красной краской лицо на одном из бюстов.

ПАРИЖ, 2 декабря. /ТАСС/. Один из главных символов Парижа - Триумфальная арка - будет временно закрыт для туристов из-за повреждений, полученных в ходе беспорядков в субботу. Об этом сообщил в Twitter председатель Центра национальных монументов (ЦНМ) Филипп Белаваль.

Кроме того, согласно кадрам, продемонстрированным в эфире телеканала BFM, участники беспорядков разбили несколько статуй в помещениях этого исторического памятника, а также разгромили расположенный внутри арки музей. Вандалы разбили мультимедийный экран, а также уничтожили макет, рассказывающий об истории строительства монумента. Снаружи на стенах арки оставили множество надписей при помощи баллончиков с краской.

Как сообщил ранее министр внутренних дел Кристоф Кастанер, к 21:00 по местному времени (23:00 мск) стражам порядка удалось полностью очистить от погромщиков площадь вокруг Триумфальной арки и ее внутренние помещения. По словам главы МВД, вандалы осквернили также здание Пантеона, где захоронены останки выдающихся деятелей Франции с конца XVIII века, а также дворца Отель-де-Виль, в котором расположена столичная мэрия.

По последним данным, в результате столкновений с полицией в Париже пострадали не менее 110 человек, около 20 из них - стражи порядка. Число задержанных достигло 270 человек.