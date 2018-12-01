Экс-госсекретарь США рассказал о последних словах Буша-старшего

НЬЮ-ЙОРК, 2 декабря. /ТАСС/. Последние слова 41-го президента США Джорджа Буша-старшего были обращены к сыну. Об этом сообщил в субботу журналистам газеты The New York Times экс-госсекретарь США Джеймс Бейкер.

Бывший глава внешнеполитического ведомства США, который был другом Буша-старшего и работал в его администрации, прибыл в дом семьи экс-президента в Хьюстоне (штат Техас) в пятницу. В предыдущие дни состояние бывшего лидера США ухудшилось, он практически полностью перестал принимать пищу и по большей части спал.

Как припомнил Бейкер, Буш-старший спросил его: "Куда мы идем, Бейк?" "Мы идем в рай", - ответил экс-госсекретарь. "Туда я хочу отправиться", - сказал Буш-старший.

Как отмечается в материале, незадолго до смерти бывшего главы Белого дома ему позвонил сын - 43-й президент США Джордж Буш - младший. В разговоре он отметил, что Буш-старший был "замечательным отцом" и сказал что любит его. "Я тоже тебя люблю", - ответил Буш-старший. Как отмечается, это были его последние слова.

Буш-старший умер в пятницу в возрасте 94 лет. На президентском посту он провел семь встреч на высшем уровне с руководителями СССР и России - Михаилом Горбачевым и Борисом Ельциным. Их результатом стало подписание двух договоров о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1 и СНВ-2).

Он оставил после себя пять детей, 17 внуков, восемь правнуков. В последние годы экс-глава государства страдал болезнью Паркинсона, был вынужден передвигаться в инвалидном кресле. Жена Буша-старшего Барбара Пирс умерла ранее в этом году. Его сын - Джордж Буш - младший - был 43-м президентом США, второй сын - Джеб Буш - занимал пост губернатора Флориды.