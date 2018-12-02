Буша-старшего похоронят на территории президентской библиотеки его имени в Техасе

НЬЮ-ЙОРК, 2 декабря. /ТАСС/. Бывший хозяин Белого дома Джордж Буш - старший будет похоронен 6 декабря на территории президентской библиотеки его имени при Техасском сельскохозяйственном и машиностроительном университете в городе Колледж-Стейшен (штат Техас). Об этом сообщили в субботу на сайте учебного заведения.

Как отмечается в заявлении, экс-президент будет похоронен на участке его семьи рядом со зданием библиотеки. В этом же месте покоится его супруга - Барбара Буш, а также их дочь Робин, которая в 1953 году умерла в возрасте трех лет. Бывшая первая леди США ушла из жизни в апреле, ей было 93 года.

Гроб с телом Буша-старшего доставят в Колледж-Стейшен на поезде в сопровождении членов его семьи и близких друзей. Как сообщили в аппарате экс-президента, перед этим пройдет церемония прощания в Хьюстоне (штат Техас) в епископальной церкви святого Мартина. Туда же в апреле прибыли около 1,5 тыс. гостей, чтобы проститься с Барбарой Буш.

Согласно информации на сайте учебного заведения, его студенты и преподаватели смогут наблюдать за траурной процессией. При этом церемония захоронения будет закрытой. Как ожидается, она начнется около 16:00 по центральному американскому времени (около 01:00 пятницы по мск). Буш- старший оказывал поддержку Техасскому сельскохозяйственному и машиностроительному университету и не раз его посещал.

Как сообщили в аппарате Буша-старшего, в понедельник, 3 декабря, его тело будет доставлено из Хьюстона, где он скончался, на самолете в Вашингтон. С понедельника до среды, 5 декабря, гроб будет находиться в центральной ротонде Капитолия. В среду пройдет мемориальная служба в Кафедральном соборе американской столицы. В этот день в стране, как заявила ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, будет объявлен траур.

Из Вашингтона в Хьюстон гроб также доставят самолетом.

Буш-старший умер в пятницу в возрасте 94 лет. На президентском посту он провел семь встреч на высшем уровне с руководителями СССР и России - Михаилом Горбачевым и Борисом Ельциным. Их результатом стало подписание двух договоров о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1 и СНВ-2).