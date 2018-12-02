Генсек ШОС дал старт 3-му Международному марафону в Куньмине

КУНЬМИН /Китай/, 2 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Рашид Алимов в воскресенье дал старт 3-му Международному марафону ШОС в Куньмине и сам принял участие в забеге. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с места событий.
"Дружнее, быстрее, сплоченнее!" - торжественно поприветствовал Алимов спортсменов на китайском языке и дал старт марафону выстрелом из спортивного пистолета. После этого вместе с прибывшими в Куньмин послами стран Шанхайской организации сотрудничества, а также сотрудникам международных организаций и представителями Молодежной лиги ШОС при секретариате организации в Пекине Алимов пробежал 200 м дистанции.
Марафон стартовал в 09:00 по местному времени (04:00 мск). В этом году на различные дистанции (42 км, 21 км, 7 км и 2,6 км) вышли свыше 20 тыс. человек из 52 стран и регионов мира - рекордное число участников. Как отметил генсек, "география соревнований раскинулась от Австралии до Северной Америки".
Накануне Алимов подчеркнул в беседе с ТАСС, что "марафон - это не только спортивное, это международное событие, которое объединяет людей, дарит им возможности укреплять дружбу, сотрудничество и гармонию".