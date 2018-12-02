Генсек ШОС дал старт 3-му Международному марафону в Куньмине

Ситуация с российским судном "Севастополь" в Южной Корее

Судно "Севастополь" вернулось во Владивосток из Южной Кореи после инцидента с задержанием

Заместитель директора компании-судовладельца "Гудзон" Валерий Улискин отметил, что корабль стоит у причала, где происходит разгрузка и оформление. После этого он возьмет курс на Находку

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