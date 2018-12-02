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Российские военнослужащие передали для раненых сирийских солдат партию инвалидных колясок

Также были переданы теплые вещи, отметил представитель российского Центра по примирению генерал-майор Сергей Попов

ДАМАСК, 2 декабря. /ТАСС/. Российские военнослужащие из Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили в Алеппо гуманитарную помощь - 25 инвалидных колясок, а также теплые вещи - раненым в ходе войны солдатам сирийской армии. Об этом сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению генерал-майор Сергей Попов.

"Мы вручили пострадавшим во время вооруженного конфликта военнослужащим сирийской армии, а также их родственникам инвалидные коляски и теплые вещи. Всего было передано 25 комплектов", - отметил Попов, уточнив, что гуманитарная акция прошла в военном госпитале Алеппо.

Попов заверил врачей, что Центр по примирению и российские благотворительные фонды продолжат оказывать помощь военнослужащим сирийской армии, получившим ранения, а также их семьям. Представители сирийского командования и медики госпиталя отметили, что солдаты и офицеры до конца выполнили свой долг в борьбе с международным терроризмом и поблагодарили российских военнослужащих за внимание к проблемам инвалидов и предоставленную помощь.

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