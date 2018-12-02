Генсек ШОС: Куньминский марафон способствует диалогу культур и цивилизаций

КУНЬМИН /Китай/, 2 декабря. /ТАСС/. Международный марафон Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Куньмине (провинция Юньнань, Юго-Западный Китай) способствует культурному взаимодействию между представителями разных народов и содействует диалогу цивилизаций. Об этом ТАСС заявил в воскресенье генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов.

"Куньминский марафон основан на открытости, дружбе, сотрудничестве, стремлении к взаимопониманию, - сказал Алимов. - Вне зависимости от языкового барьера люди стремятся друг к другу".

По его словам, отличительной чертой марафона ШОС является то, что "он создан не только для спортсменов, а, прежде всего, для простых людей". "Одновременно с забегом, несомненно, происходит диалог культур и цивилизаций", - подчеркнул генсек.

"Мы не преследуем цель, чтобы марафон ШОС был чисто спортивным марафоном. Его характерной чертой является то, что он социально направленный, и мы хотим продемонстрировать, что и такой вид состязаний имеет право на жизнь", - отметил генеральный секретарь.

Третий международный Куньминский марафон ШОС состоялся в воскресенье, в нем приняли участие свыше 20 тыс. человек из 52 стран и регионов мира. Победу в женском и мужском зачете одержали граждане Эфиопии - легкоатлет Белай Олкеба Йене и спортсменка Гетисо Цэхай Гебрэ преодолели дистанцию 42,145 км за два часа 20 минут 49 секунд и два часа 35 минут соответственно.

Первый международный марафон Шанхайской организации сотрудничества в Куньмине состоялся 17 декабря 2016 года, в нем приняли участие свыше 15 тыс. человек из 18 стран и регионов мира. В прошлом году соревнования прошли в канун нового года - 31 декабря, на старт вышло более 14 тыс. атлетов, прибывших в юго-западную китайскую провинцию из 27 стран.