Посол РФ в КНР: Куньминский марафон ШОС укрепляет "шанхайский дух" внутри организации

КУНЬМИН /Китай/, 2 декабря. /ТАСС/. Проведение таких культурных мероприятий, как Международный марафон Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Куньмине (провинция Юньнань, Юго-Западный Китай), способствует результативному укреплению "шанхайского духа". Об этом ТАСС заявил в воскресенье чрезвычайный и полномочный посол России в КНР Андрей Денисов.

"Культурные мероприятия можно проводить по-разному. Можно устраивать концерты, выступления артистов, что, конечно, тоже хорошо", - сказал Денисов, который прибыл в Юньнань для участия в третьем Международном марафоне ШОС. "Здесь, в Куньмине, это не просто общение, это общение "на бегу", что очень интересно и здорово, - отметил посол. - Если мы говорим о таком понятии, как "шанхайский дух", то такого рода проекты его очень хорошо и результативно укрепляют".

По словам Денисова, за два года существования Куньминский марафон стал настоящим праздником и отличной возможностью для товарищеских разговоров и дружеских бесед с коллегами. "Находясь здесь в течение двух дней, я уже переговорил со многими о самых разных вещах,… в том числе провел беседу с временным поверенным в делах Индии, с коллегами из Пакистана, послом Непала, нашими друзьями и коллегами из стран СНГ, - отметил дипломат. - Конечно, мы видимся в Пекине, но все-таки не в такой обстановке, которая располагает к хорошим, товарищеским беседам. Так что мероприятие не только приятное, но и полезное во всех отношениях".

Посол также выразил надежду на то, что в будущем на марафоне будет больше участников из государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Кстати, и сам Денисов вышел на беговую трассу этого года, преодолев дистанцию 200 м вместе с генеральным секретарем ШОС Рашидом Алимовым и прибывшими в Куньмин для участия в марафоне послами стран "семьи Шанхайской организации сотрудничества".

Третий международный Куньминский марафон ШОС состоялся в воскресенье, в нем приняли участие свыше 20 тыс. человек из 52 стран и регионов мира. Победу в женском и мужском зачете одержали граждане Эфиопии - легкоатлет Белай Олкеба Йене и спортсменка Гетисо Цэхай Гебрэ преодолели дистанцию 42,145 км за два часа 20 минут 49 секунд и два часа 35 минут соответственно.

Первый международный марафон Шанхайской организации сотрудничества в Куньмине состоялся 17 декабря 2016 года, в нем приняли участие свыше 15 тыс. человек из 18 стран и регионов мира. В прошлом году соревнования прошли в канун нового года - 31 декабря, на старт вышли более 14 тыс. атлетов, прибывших на в юго-западную китайскую провинцию из 27 стран.