В Бангкоке в день рождения короля Рамы IX РПЦ впервые проведет литургию на тайском языке

БАНГКОК, 2 декабря. /ТАСС/. Православные верующие в Таиланде отметят в Бангкоке 91-ю годовщину со дня рождения короля Пумипона Адульядета (Рамы IX). Как сообщили в воскресенье ТАСС в таиландском представительстве Русской православной церкви (РПЦ), в этой связи 5 декабря в Свято-Николаевском соборе в Бангкоке впервые состоится божественная литургия полностью на тайском языке.
Именно на время правления Рамы IX, который умер 13 октября 2016 года, выпало становление РПЦ в Таиланде. Общепризнанный день памяти Рамы IX отмечается в королевстве 13 октября, и, начиная с 2019 года, Русская православная церковь в Таиланде также будет придерживаться этой даты. "В нынешнем году, по инициативе наших прихожан-тайцев, мы также особо вспомним Раму IX в день его рождения", - пояснили в представительстве РПЦ.
5 декабря к молитве будут приглашены все православные тайцы "со всех приходов Патриаршего благочиния в Таиланде, особенно учащиеся православного училища на Пхукете под руководством иеромонаха Паисия (Ипате) с тем, чтобы чтение и пение во время богослужения совершалось ими на тайском языке". Состоится концерт из музыкальных произведений Рамы IX, а также возложение цветов к памятнику короля.
"Благодаря исторической мудрости тайских королей, приверженности самих монархов свободе вероисповедания, их глубокому уважению ко всем религиям в королевстве, позиции свободы совести в стране были закреплены во всех редакциях конституции Таиланда, а сам король, оставаясь буддистом, одновременно является верховным покровителем всех религий, - отметили в представительстве РПЦ. - Все наши храмы в Таиланде построены и освящены при Его Величестве короле Пумипоне Адульядете".
В Таиланде, где более 90% населения исповедуют буддизм, за последние годы открылись уже 10 православных церквей. В Паттайе, где русская община наиболее широко представлена, действуют уже два прихода.