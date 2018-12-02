Патриарх Кирилл помолился с подопечными и работниками службы "Милосердие"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Сотрудники и подопечные православной службы помощи "Милосердие" собрались в воскресенье на Божественной литургии в храме Христа Спасителя в Москве, которую провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"За последние 10 лет очень развилось социальное служение Русской православной церкви, оно встало на очень прочную основу. Есть организации, которые работают не просто по наитию, а у которых существует ясное понимание: что нужно делать, как это нужно делать, идет сбор соответствующих средств. Социальное служение РПЦ, добрые дела, благотворительность стали очень важным фактором нашей церковной жизни, и вы в самом центре этой церковной жизни, поскольку вера, которую мы проповедуем, без дел мертва", - подчеркнул предстоятель РПЦ.

На богослужении присутствовали работники службы "Милосердие", сестры милосердия и добровольцы, которые ухаживают за одинокими больными, стариками, сиротами и инвалидами, а также студентки Свято-Димитриевского училища сестер милосердия и Друзья милосердия - люди, которые регулярными пожертвованиями поддерживают работу православной службы.

Литургию также посетили подопечные "Милосердия": дети из Свято-Софийского социального дома, жители Свято-Спиридоньевской богадельни, детских и взрослых интернатов, где трудятся сестры милосердия, многодетные семьи.

Православная служба "Милосердие" входит в 10-ку крупнейших благотворительных организаций России и реализует 26 социальных проектов, среди которых: центр для беременных женщин в кризисной ситуации "Дом для мамы"; Свято-Софийский социальный дом, где воспитываются дети с множественными нарушениями развития; уникальный детский сад для детей с тяжелой формой ДЦП, которых не берут в обычные сады; патронажная служба, в которой сестры милосердия обеспечивают уход за одинокими больными; центр комплексной помощи бездомным "Ангар спасения".