В США ищут мужчину, который уронил помолвочное кольцо в канализацию

ТАСС, 2 декабря. Полиция Нью-Йорка сообщила, что разыскивает мужчину, уронившего помолвочное кольцо в канализацию на Таймс-сквер в центре Манхэттена. Соответствующее заявление размещено в воскресенье в Twitter Департамента полиции Нью-Йорка.

"Разыскивается мужчина, уронивший помолвочное кольцо в канализацию на Таймс-сквер. Она [невеста] сказала "Да!", но мужчина был настолько взволнован, что уронил кольцо в водосток на Таймс-сквер", - сказано в тексте. Инцидент произошел в ночь на 1 декабря.

Отмечается, что сотрудникам полиции удалось достать украшение, и теперь они хотят вернуть его паре. Также полиция разместила на странице видео с места происшествия и фотографию найденного кольца.