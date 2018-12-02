Около 20 тыс. человек принимают участие в "Марше за климат" в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Около 20 тыс. человек принимают участие в "Марше за климат" в центре Брюсселя. Он приурочен к открывшейся в Польше 24-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-24).

Маршрут колонны проходит от Северного вокзала по бульварному кольцу Брюсселя до Евроквартала, где состоится митинг в поддержку усилий по замедлению глобального изменения климата. Еще около 1,5 тыс. человек отравятся от Северного вокзала в Евроквартал на велосипедах, однако объедут бульварное кольцо по длинной дуге в противоположном направлении, чтобы не мешать движению пеших колонн. Полиция уже предупредила, что автомобильное движение в центре города в воскресенье будет "серьезно затруднено". Манифестация не только получила разрешение городских властей, но и полную поддержку практически всех политических партий Бельгии.

В пятницу в этой же части Брюсселя прошли неразрешенные выступления и акции протеста "желтых жилетов", которые выступают против повышения стоимости жизни в целом и роста цен на горючее, что, в частности, является частью европейской стратегии по борьбе с потеплением климата. Рост акцизов на углеводороды не только дает дополнительные поступления в бюджет государств ЕС, но и искусственно повышает конкурентоспособность альтернативных источников энергии и биотоплива, которые в массе все еще остаются более дорогими, чем традиционная энергетика.

Манифестация "желтых жилетов" завершилась столкновениями с полицией и сожжением полицейского автомобиля. Для разгона протестующих сотрудники правопорядка применили водометы и гранаты со слезоточивым газом. Пострадали четверо полицейских, 74 человека были задержаны.

24-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-24) с участием около 30 тыс. представителей 200 стран начала в воскресенье работу в Катовице. Участники конференции обсудят вопросы реализации Парижского соглашения по климату, цель которого не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с показателем доиндустриальной эпохи.

24-я сессия продлится до 14 декабря. Организаторы рассчитывают принять дорожную карту, пакет мер по имплементации Парижского соглашения, а также согласовать способы финансирования действий, направленных на защиту окружающей среды. Однако, уверенности в том, что участники смогут выработать общий документ, пока нет.