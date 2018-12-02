Врачи отмечают положительную динамику в состоянии академика Алферова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Специалисты оценили состояние ректора Академического университета, нобелевского лауреата по физике Жореса Алферова, которого госпитализировали в одну из московских клиник, как положительное. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС сотрудник Академического университета, заместитель первого проректора вуза Олег Чакчир, который сопровождает академика в поездке в столицу.
"Динамика положительна и я думаю, что в течение недели поставим на ноги", - сказал Чакчир.
По словам сотрудников университета, Жорес Алферов обратился в стационар в связи с гипертонической болезнью. В минувшую пятницу стало известно, что он госпитализирован из-за ухудшения самочувствия в одну из клиник Москвы.
Жорес Алферов - вице-президент РАН, член многих иностранных академий, председатель президиума Санкт-Петербургского научного центра РАН, депутат Государственный думы, почетный гражданин Санкт-Петербурга. 88-летний ученый - единственный из здравствующих российских лауреатов Нобелевской премии, которой он был удостоен в 2000 году за труд "Полупроводниковые гетероструктуры". Он основоположник научной школы "Физика полупроводниковых гетероструктур и их применение".