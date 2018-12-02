Дипломаты 60 стран приняли участие в благотворительной ярмарке в Софии

СОФИЯ, 2 декабря. /ТАСС/. Международная благотворительная софийская ярмарка, организованная Международным женским клубом Софии, собрала в воскресенье тысячи гостей. Организаторами форума, который проводится уже в 24-й раз, стали женщины - дипломаты, официально представляющие в Болгарии интересы 60 стран.

Как сообщает корреспондент ТАСС, декабрьскую ярмарку в Софии отличает прежде всего тот факт, что каждое из диппредставительств старается представить культурные особенности своих стран - вручную сделанные сувениры и одежду, национальную кухню, книги, посуду, ковры, напитки и массу других разнообразных вещей, в связи с чем это событие пользуется особой популярностью у горожан. Десятки тысяч человек успевают в течение дня совершить своеобразное путешествие по странам мира.

Традиционно многолюдно было вокруг стенда посольства Российской Федерации, где гости смогли купить рукодельные куклы в национальных одеждах, елочные игрушки, массу других сувениров с российской символикой. Особой популярностью у гостей пользовались русские блины с икрой, рыбой, сгущенным молоком, русская водка, квас, пряники, пирожки с мясом и капустой, разнообразные конфеты и другие кулинарные изделия. Посольство РФ ежегодно участвует в международной ярмарке, зарабатывая в среднем около 2 тыс. евро, и так же, как и другие дипломатические представительства, передает эти средства на благотворительные цели.

К примеру, по итогам ярмарки 2017 года было собрано 370 тыс. левов (около €165 тыс.).