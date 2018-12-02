Начался завершающий этап заочного тестирования в рамках конкурса "Лидеры России"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Организаторы конкурса управленцев "Лидеры России" начали завершающий этап заочного тестирования, по итогам которого будут отобраны участники, прошедшие в очный полуфинал. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей".

Как уточнили организаторы, первый тест поверял коммуникативные и вербальные способности, а второй - общие знания, в том числе по истории, географии и русскому языку. По итогам первых двух тестов из 91,5 тыс. человек к третьему этапу было допущено 15 тыс. человек, в том числе 87 иностранцев из 18 стран.

"Стартовал третий, заключительный, блок тестирования в рамках дистанционного этапа отбора - тест оценки управленческого потенциала", - говорится в сообщении.

"Тест направлен на выявление ключевых навыков и деловых качеств, необходимых для эффективного и успешного руководства. После выполнения заданий конкурсанты получат индивидуальные рекомендации экспертов. Это поможет им определить свои конкурентные преимущества и слабые стороны", - приводит пресс-служба слова руководителя конкурса, генерального директора АНО "Россия - страна возможностей", проректора РАНХиГС Алексея Комиссарова.

По итогам тестирования будут определены участники полуфиналов, которые пройдут в январе-феврале в каждом федеральном округе. При этом все полуфиналисты повторно пройдут все блоки тестов заочного этапа в присутствии жюри. Это позволит экспертам убедиться, что конкурсанты выполнили все задания самостоятельно. Финал конкурса запланирован на март.

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей" и призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый сезон стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тыс. человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. 67 участников первого сезона получили назначения, в том числе двое стали губернаторами, а трое - заместителями федеральных министров.

Второй конкурс начался 10 октября, для участия в проекте зарегистрировались более 227 тыс. человек. Более 91 тыс. человек получили возможность принять участие в заочном этапе.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" создана в мае текущего года для развития одноименной платформы.