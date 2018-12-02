Ученые выяснили, что зимующие на Алтае лебеди прилетают туда из тундры ЯНАО

СОВЕТСКОЕ/Алтайский край/, 2 декабря. /ТАСС/. Лебеди, прилетающие зимовать на незамерзающее озеро Светлое в Советском районе Алтайского края, прилетают туда из тундры Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Ученые выяснили это по изотопному анализу перьев, рассказал журналистам в воскресенье во время праздника в честь открытия зимнего турсезона "Алтайская зимовка", приуроченного в регионе к прилету лебедей, начальник отдела особо охраняемых природных территорий Министерства природных ресурсов и экологии региона Илья Дудин.

"Завершились исследования - откуда прилетают лебеди в заказник. Ученые-орнитологи провели изотопный анализ пера и подтвердилось предположение о том, что они прилетают к нам из салехардской тундры (тундры ЯНАО), это севернее Томской области <...>. Там они находятся летом, а к нам прилетают на зиму, как на юг. Есть понимание, что эти лебеди погоды теплее плюс 15 не видели - это важно для будущих экологических исследований", - сказал Дудин.

Дудин также отметил, что заказник в Советском районе - донорский. Билеты, которые продаются на смотровые мостки, построенные по берегу озера, чтобы туристам было удобнее любоваться птицами, позволяют проводить дополнительные мероприятия, кроме заложенных в бюджет, и в других заказниках.

"По ГСМ удается решать вопросы при недостатке бюджетного финансирования <…> Порядка 1,5 млн зарабатывают лебеди: окупают свой корм и позволяют развиваться и другим охраняемым территориям. Заказник очень помогает", - подчеркнул он.

По словам егеря заказника Владимира Никульского, по предварительным подсчетам, сейчас на озере находятся порядка 700-750 лебедей - эта цифра соответствует прошлому году. Он отметил, что птицы чувствуют себя хорошо, туристов, приезжающих на озеро, не боятся и кормов им достаточно.

Открытие зимнего турсезона в Алтайском крае с 2014 года приурочивают к прилету лебедей на незамерзающее озеро Светлое в Советском районе (озеро не замерзает из-за теплых ключей). За сезон заказник "Лебединый" посещают до 30 тыс. гостей, в нем проводят организованные экскурсии. Заказник работает с 1973 года и является единственным на Алтае местом в зоне континентального климата, куда лебеди прилетают на зимовку.