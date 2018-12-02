ЕС рассчитывает принять на форуме ООН амбициозный план реализации Парижского соглашения

КАТОВИЦЕ, 2 декабря. /ТАСС/. Европейский союз убежден, что Парижское соглашение по защите климата должно исполняться и рассчитывает на то, что в ходе стартовавшей в городе Катовице 24-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-24) участникам удастся выработать амбициозный план его реализации. Об этом заявил на пресс-конференции в воскресенье представитель председательствующей в ЕС Австрии Гельмут Хойески.

По его словам, главная цель конференции - принять дорожную карту реализации Парижского соглашения. "Важно перевести его в практическое русло", - указал он. "Этот план должен быть амбициозным, - отметил Хойески. - Он должен принимать во внимание разные возможности стран".

Как считает представитель ЕС, чтобы прийти к успеху понадобится политическая воля.

При этом политик указал, что в Катовице ведется "техническая дискуссия, которую нельзя сравнивать с Парижским соглашением". "Мы должны решить технические вопросы", пояснил он, добавив, что участникам конференции предстоит согласовать 300 страниц текста итогового документа.

Двадцать четвертая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-24) с участием около 30 тыс. представителей почти 200 стран начала работу в воскресенье. Главная цель форума - выработать дорожную карту имплементации положений Парижского соглашения. 12 декабря 2015 года по итогам международного саммита, проходившего во французской столице, его участники условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с показателем доиндустриальной эпохи. Конференция в Катовице продлится до 14 декабря.