Конгресс для молодых родителей и будущих мам в Москве собрал 3,5 тыс. участников

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Около 3,5 тыс. молодых родителей и будущих мам приняли участие в первом конгрессе #PRO9 про беременность, детей, роды и родителей в Москве на площадке Национального медицинского научно-исследовательского центра акушерства гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова с 30 по 2 декабря. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе центра.

"Это первый наш подобный конгресс, но я убежден, что он будет постоянным, возможно, он будет в это время, и возможно, мы сумеем его расширить", - отметил директор НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова Геннадий Сухих.

По данным организаторов, всего на конгрессе зарегистрировались 3,5 тыс. участников.

Мероприятия в первый день были для врачей и специалистов, во второй и третий день - для молодых родителей и будущих мам. Более 50 ведущих акушелогов-гинекологов, неонатологов, педиатров, анестезиологов, урологов-андрологов, дерматовенерологов, генетиков и других специалистов проводили мастер-классы, а также читали лекции, в которых, частности, поднимали темы планирования беременности, лечения бесплодия и других патологий.

Молодым родителям и тем, кто только планирует беременность специалисты рассказывали об особенностях ухода за новорожденным ребенком, объясняли, в каких случаях врачи принимают решение о стимулировании процесса родов, согласно клиническим рекомендациям, как проходит индивидуальное сопровождение родов и какую роль играет отец в партнерских родах. Глава центра рассказал также о современных возможностях спасения детей с экстремально низким весом: у центра уже накоплен значительный опыт по спасению новорожденных весом от 500 г.

Национальный научно-исследовательский центр акушерства гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова является головным учреждением по этому профилю в РФ. Одна из его функций - разработка клинических рекомендаций, которыми будут руководствоваться все учреждения в стране при оказании медицинских услуг по профилю "акушерство и гинекология".