Архиепископия в Париже созвала пастырское собрание после решения о роспуске экзархата

ПАРИЖ, 2 декабря. /ТАСС/. Решение синода Константинопольского патриархата об упразднении Западноевропейского экзархата приходов русской традиции с центром в Париже будет обсуждаться на пастырском собрании 15 декабря. Об этом говорится в заявлении Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе по итогам внутреннего совета.

"Архиепископ Иоанн приглашает священнослужителей архиепархии на пастырское собрание 15 декабря 2018 года, чтобы посоветоваться с теми, кто несет духовный заряд приходов и верных архиепископии, - гласит коммюнике. - Сразу же после пастырского собрания совет архиепископии официально созовет общее собрание... в котором примет участие все духовенство и мирские делегаты, избранные прихожанами и общинами, которые входят в епархиальный союз".

Религиозное объединение напоминает, что ни архиепископия, ни сам архиепископ Хариупольский Иоанн не просили об упразднении полномочий экзархата.

"Архиепископ Иоанн <...> по-прежнему сохранит полное пастырское управление православными церквами русской традиции в Западной Европе", - гласит коммюнике. Вместе с тем архиепископия указывает, что священнослужители и общины, которые пожелают перейти под другую епископальную юрисдикцию, должны будут действовать в соответствии с канонами и подать прошение архиепископу Хариупольскому Иоанну.

В ответ за запрос корреспондента ТАСС архиепископ Иоанн заявил в воскресенье, что не может дать дополнительных комментариев по сложившейся ситуации сверх того, что отражено в коммюнике.

Священный синод Вселенского патриархата в ходе собрания 27 ноября 2018 года принял решение отменить действие томоса от 1999 года, который даровал расположенной в Париже архиепископии пастырское попечение и управление православных приходов русской традиции в Западной Европе православных русских церквей. В сообщении пресс-службы патриархата подчеркивается, что данный шаг совершен ради "дальнейшего укрепления связи приходов русской традиции с материнской церковью Константинопольского патриархата". В рамках этого решения Константинопольский патриархат стремится "объединить приходы с различными святыми городами Вселенского патриархата в тех странах, где они находятся".