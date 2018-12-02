В Калмыкии отпраздновали национальный Новый год

ТАСС, 2 декабря. Жители Калмыкии празднуют в воскресенье национальный праздник Зул, который символизирует наступление Нового года по лунному календарю. В республике прошли молебны с зажиганием лампад, а в центре Элисты - столицы Калмыкии - праздник отметили фестивалем калмыцкого чая, концертом и национальными конкурсами, рассказал в воскресенье ТАСС начальник управления культуры и туризма администрации Элисты Данзан Эрдниев.

"Фестиваль "Хальмг ця" (калмыцкий чай, который по традиции готовится с молоком, солью и специями) на центральной площади Элисты - это кульминация нашего национального праздника Зул. Каждый преподнесенный чай отличался по вкусу и аромату. Например, кто-то готовил его с добавлением целебных трав, кто-то добавлял мускатных орех и лавровый лист. Одна из команд сварила чай на основе мясного бульона, напиток получился очень сытный, полезный и согревающий", - сказал Эрдниев.

В фестивале приняли участие представители общественных организаций, команды из школ, детских садов и муниципальных предприятий. Все они, презентуя свой чай, в итоге организовали выставку с национальными блюдами. Например, все желающие также могли бесплатно отведать борцоки (жареные изделия из теста) и калмыцкий суп Махан-Шультаган (готовится из баранины, картофеля, лука и приправ). По словам Эрдниева, фестиваль собрал множество зрителей, среди которых были не только местные жители, но и делегации из Волгограда и Ставрополя.

Празднование калмыцкого нового года на центральной площади города также сопровождалось песнями, танцами и национальными конкурсами: смельчаки могли попробовать закинуть аркан (веревку с петлей) на импровизированную лошадь, посоревноваться в поднятии кабана весом 25 кг и в рассказывании йорял (благопожеланий). "Что удивительно, в конкурсе поднятия кабана участвовала женщина - гостья из Волгограда. Она подняла кабанчика 35 раз и заняла третье место. Первые два - достались нашим местным мужчинам, они подняли животное 44 и 42 раза соответственно. Все участники конкурса и фестиваля получили памятные подарки и, конечно, хорошее настроение", - добавил начальник управления.

Праздник тысяч лампад

Праздник Зул отметили и в Центральном хуруле (храме) республики "Золотая обитель Будды Шакьямуни", где практически на протяжении всего дня монахи читали молитвенные тексты. Вечером, по завершении молебна состоялся торжественный обход монахов и верующих вокруг храма с пением мантры (священного текста) "Мигзм" и возжиганием лампадок у статуй семнадцати пандитов (ученых, которые сохраняли буддизм на протяжении 2,5 тыс. лет до нашего времени). Как рассказали в хуруле, по традиции на национальный Новый год каждая калмыцкая семья должна прийти в храм, чтобы зажечь лампадку и поднести божествам-защитникам.

"Считается также, что в день национального праздника Зул каждый буддист прибавляет к своему возрасту еще один год. Поэтому вечером при появлении первых звезд на небе верующие проводят специальный ритуал: из теста лепится "лодка жизни", в нее помещают зажженные палочки ковыли. Их должно быть на одну больше, чем возраст человека. Пока они горят произносится молитва для продления жизни", - добавили в храме.

Зул (в переводе с калмыцкого - "лампада") - древний праздник по тибетскому лунному календарю, изначально означал рождение Вселенной в результате большого взрыва, поэтому в этот день зажигают лампады и костры. На праздник принято приглашать к себе в гости людей пожилого возраста и готовить национальные блюда. При этом употреблять алкоголь нежелательно. Национальный праздник "Зул" в Калмыкии традиционно является выходным, так как в этом году он выпал на воскресенье, то выходной переносится на понедельник, 3 декабря.