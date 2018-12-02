Эксперт: Киев пытается скрыть правду о Крыме, ограничивая въезд для иностранных СМИ

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Киев, ужесточая для иностранных журналистов правила въезда в Крым через украинские пункты пропуска, пытается скрыть от мира правду о жизни на полуострове. Такое мнение в воскресенье корреспонденту ТАСС выразил председатель севастопольской организации Союза журналистов России Сергей Горбачев.

Министерство информационной политики Украины ранее в воскресенье сообщило об установлении нового порядка пересечения границы для сотрудников иностранных СМИ после введения в некоторых областях страны военного положения. В частности, для перехода на полуостров через украинские пункты пропуска им теперь понадобится специальное разрешение.

"В Киеве прекрасно понимают: бывая здесь и видя все своими глазами, иностранные журналисты представят происходящее на полуострове в невыгодном для Киева свете. Сейчас [Киевом] осуществляется, по сути, практика закрытого занавеса в отношении нас", - уверен Горбачев. - Они [власти Украины] демонстрируют незаинтересованность, чтобы здесь работали иностранные журналисты и показывали правду жизни".

Журналист отметил, что данное решение ложится в контекст проводимой Украиной политики, когда западные журналисты пишут о Крыме на основе предоставляемой Киевом информации. "Поэтому многие публикации на Западе изначально были ориентированы на поддержку властей Украины, носили антироссийский характер", - считает Горбачев. Он добавил, что наибольший интерес у иностранной прессы Крым вызывал сразу после воссоединения с Россией в 2014 году, но и сейчас журналисты из-за рубежа регулярно приезжают на полуостров.

Вместе с тем председатель организации напомнил, что для работы в России иностранным журналистам необходима аккредитация МИД РФ, а попасть на полуостров можно на машине по Крымскому мосту или самолетом до Симферополя.