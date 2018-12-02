В Архангельске более тысячи человек пришли на согласованный митинг против полигона ТБО

АРХАНГЕЛЬСК, 2 декабря. /ТАСС/. Согласованный митинг против строительства полигона твердых бытовых отходов собрал в Архангельске более тысячи человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города.

Ранее власти региона сообщили о планах по строительству экотехнопарка "Шиес" на одноименной железнодорожной станции в Ленском районе, где предполагается организовать полигон для размещения и переработки твердых коммунальных отходов из Москвы и Архангельской области.

"По информации от правоохранительных органов, примерное количество участников митинга - 1050 человек", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

Участники митинга в Архангельске потребовали пресечь нарушения природоохранного законодательства при строительстве, осуществляемом в районе станции Шиес. Об этом сообщается в принятой по итогам согласованного митинга резолюции (имеется в распоряжении ТАСС).

"…от УМВД России по Архангельской области и СУ СК РФ по Архангельской области и НАО - [требуем] принять меры по изъятию орудий преступления по возбужденным уголовным делам по незаконным вырубкам леса в районе станции Шиес, от управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Архангельской области - принять меры пресечения нарушения природоохранного законодательства при строительстве, осуществляемом в районе станции Шиес Ленского района", - говорится в резолюции.

Ранее сообщалось, что правительство Москвы и администрация Архангельской области объявили о планах создания экотехнопарка "Шиес" в Ленском районе Архангельской области. Цель проекта - ликвидация свалок путем построения современной инновационной инфраструктуры по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов из Москвы и Архангельской области с максимальными гарантиями отсутствия вреда экологии. Ожидается, что проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию экотехнопарка продлятся с 2018 года до февраля 2020 года, суммарный объем инвестиций - 10,5 млрд рублей. Прокуратура Архангельской области выявила нарушения в районе создания экотехнопарка.