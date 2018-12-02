В первый день Форума волонтеров на соцобъектах Москвы и области работали 1,5 тыс. человек

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Более 1 тыс. российских и 500 иностранных добровольцев оказали помощь в работе социальных учреждения Москвы и Подмосковья в первый день Международного форума волонтеров. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе оргкомитета Года добровольца.

"Международный форум добровольцев стартовал с полезной программы. В рамках так называемого Дня добрых дел 2 декабря более 1 тыс. российских и 500 иностранных добровольцев побывали на 40 площадках в Москве и Московской области: они не только познакомились с особенностями социального, экологического и медицинского добровольчества, но и помогли крупным благотворительным фондам, некоммерческим организациям и социальным учреждениям", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, добровольцы посетили больницы и хосписы, подшефные волонтерам-медикам", благотворительным фондам "Волонтёры в помощь детям- сиротам", "Старость в радость", "Соратники" и "Вера". Участники форума устроили творческие мастер-классы и представления для пациентов и подопечных учреждений, а также помогли украсить помещения к Новому году, говорится в пресс-релизе.

"В детстве я мечтала быть врачом и работать в НИИ им. Склифосовского. Жизнь внесла свои коррективы, и теперь я преподаю в Биробиджанском медицинском колледже, учу фельдшеров и координирую волонтерское сопровождение спортивных мероприятий в нашем регионе. Сегодня я прикоснулась к своей мечте и побывала в сердце скорой медицинской помощи России - институте имени Склифосовского", - приводит пресс-служба слова участницы форума из Еврейской автономной области Евгений Духовниковой.

В свою очередь, волонтер из Китая, живущий в Германии, Чень Синь отметил, что восхищен работой российских добровольцев. "Я поражен тем, как российские добровольцы из поисковых отрядов вне зависимости от погодных условий и времени суток по зову сердца разыскивают пропавших. То, что делают эти люди, вызывает восхищение", - отметил он.

О форуме

Международный форум добровольцев проходит в Москве 2-5 декабря. Он приурочен к международному и национальному дню волонтера, отмечаемому 5 декабря.

В мероприятии в общей сложности принимает участие более 15 тыс. человек. Программа форума предусматриваем, что первый день посвящен работе волонтеров в социальных учреждениях Москвы и области. 3-4 декабря отведены для рабочей программы участников форума на ВДНХ. Завершится форум большим концертом, который пройдет 5 декабря в Ледовом дворце в Парке Легенд.

Текущий год объявлен президентом РФ Владимиром Путиным Годом добровольца (волонтера).