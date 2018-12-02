Россию в финале чемпионата мира по программированию представят девять команд

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Девять команд представят Россию в финале чемпионата мира по программированию (ICPC), который пройдет в Порту в 2019 году. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе Центра развития ИТ-образования Московского физико-технического института (МФТИ), который является одним из организаторов турнира.

"1-2 декабря 2018 года в Санкт-Петербурге прошел полуфинал студенческого Чемпионата мира по спортивному программированию Северного евразийского региона (Northern Eurasia Contest). В командных соревнованиях приняли участие 900 студентов из 90 вузов от России и 62 вузов СНГ. Девять российских команд выступят в финале, который пройдет в Порту (Португалия) с 31 марта по 5 апреля 2019 года", - сообщили в пресс-службе.

Первое место в проходившем в Петербурге полуфинале заняла команда МГУ Red Panda, второе и третье - команды из МФТИ Shock Content и Good Game.

В Порту Россию представят также команды Санкт-Петербургского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), Санкт-Петербургского государственного университета, Саратовского государственного университета, Уральского федерального университета, Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова, а также две команды Высшей школы экономики (в том числе одна - из петербургского филиала вуза).

Соревнования по Северному евразийскому региону проходили также в Барнауле, Тбилиси и Алма-Ате. Участие в них приняли 300 команд из России и стран СНГ. В течение пяти часов они решали алгоритмические задачи, которых в одном турнире может быть от восьми до тринадцати. Соревнования проходили на языках программирования С++, Java, Python и Kotlin.