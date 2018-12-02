СМИ: житель Северной Дакоты признался в намерении перевернуть лимузин Трампа погрузчиком

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Житель штата Северная Дакота Грегори Лингэнг признал свою вину в угоне вилочного погрузчика, с помощью которого собирался перевернуть лимузин президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила в воскресенье газета The Hill.

42-летний мужчина был арестован в сентябре 2017 года. Он проник на частную территорию, где украл погрузчик, а затем отправился к дороге, по которой пролегал маршрут президентского кортежа. Как считает прокуратура, Лингэнг намеревался совершить покушение на президента.

"Он намеревался подъехать к лимузину, перевернуть его, подобраться к президенту и убить его", - говорится в заявлении правоохранителей. В тот день Трамп посетил Северную Дакоту и встречался там с сотрудниками и руководством нефтеперерабатывающего завода.

Защита Лингэнга утверждает, что в момент случившегося мужчина находился "в глубоком эмоциональном кризисе", а сейчас в тюрьме проходит курс психотерапии.