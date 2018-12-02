В Кремле уверены, что число добровольцев в России увеличится благодаря фильму "Я волонтер"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Документальный фильм "Я волонтер. Истории неравнодушных" заставит региональные и местные власти прислушиваться к запросам добровольцев, а их число увеличится. Такое мнение высказал в воскресенье начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков на предпремьерном показе картины, который прошел в московском кинотеатре "Октябрь" в воскресенье. Фильм был показан в рамках проходящего в столице Международного форума волонтеров.

"Благодаря фильму к вашим добровольческим проектам присоединится еще больше сторонников, вас заметят региональные и местные власти и будут вам помогать", - сказал Новиков, обращаясь к добровольцам, собравшимся в кинотеатре.

При этом он заверил, что администрация президента РФ и Фонд президентских грантов продолжат поддерживать добровольческое движение.

В свою очередь, руководитель дирекции по проведению Года добровольца в РФ Ксения Разуваева заявила, что премьера картины пройдет 5 декабря в международный и национальный день добровольца. "Картина будет показана в более чем 100 городах страны", - подчеркнула она.

Продюсер проекта "Я волонтер" Никита Тихонов-Рау отметил, что общее количество площадок (кинотеатров, домов культуры и волонтерских клубов), где картину покажут 5 декабря превысила 2,5 тыс. а ожидаемая аудитория в первый день будет больше 250 тыс. человек.

По окончании фильма все зрители получили анкеты для того, чтобы написать свои впечатления. Также прошло обсуждение ленты с участием зрителей, авторов картины и добровольцев, ставших героями картины. "Это фильм о любви, о любви к своему к делу", - отметила в ходе дискуссии волонтер Рыбаков-фонда из Томска (направление "Равенство возможностей") Дарья Беляева. Она также выразила уверенность, что картина будет пользоваться популярностью в регионах. "Этот фильм тяжело смотреть - он трогает сердце. Каждая история - это мини-мир и мини-реальность", - отметила волонтер ассоциации "Молодежная перспектива" (Москва) Юлия Колофедина. "Этот фильм нужно посмотреть каждому и не важно, человек только начинает волонтерский путь или является добровольцем со стажем", - добавила она.

О фильме

Картина состоит из 15 историй, рассказывающих о волонтерах, которые занимаются разными сферами добровольчества, в том числе поиском пропавших людей, помощью в работе в соцучреждений, тушением лесных пожаров, реабилитацией лиц с ограниченными возможностями, охраной природы.

Как пояснил Тихонов-Рау, работа над кинолентой продолжалась полтора года. В общей сложности съемочная группа состояла из 70 человек.

Для того, чтобы рассказать волонтерские истории авторы использовали различные методы. Некоторые эпизоды были связаны с крупными чрезвычайными событиями. В частности, один из отрывков рассказывал о том, как добровольцы помогали родственникам людей, пострадавших на пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" в марте 2018 года.

Иногда использовались отсылки к созданным художественным произведениям. Так, в отрывке о работе отряда по поиску пропавших детей "Лиза Алерт" кроме документальных съемок спасения, было интервью Андрея Звягинцева, снявшего фильм "Нелюбовь", где одна из сюжетных линий связана с розыском пропавшего мальчика.

В некоторых случаях были использованы неизвестные, но от того не менее драматичные сюжеты. К таким эпизодам можно отнести историю о борьбе волонтеров за право двух людей с умственной отсталостью заключить брак.

Кроме того, авторы рассказали о российских волонтерах- медиках, которые работают в Гватемале, и о добровольцах, которые восстанавливают деревянные храмы на русском Севере, а также о спасении касаток, застрявших во льдах в районе Сахалина.

О форуме

Международный форум добровольцев проходит в Москве 2-5 декабря. Он приурочен к международному и национальному дню волонтера, отмечаемому 5 декабря.

В мероприятии в общей сложности принимает участие более 15 тыс. человек. Программа форума предусматривает, что первый день посвящен работе волонтеров в социальных учреждениях Москвы и области. 3-4 декабря отведены для рабочей программы участников форума на ВДНХ. Завершится форум большим концертом, который пройдет 5 декабря в Ледовом дворце в Парке Легенд.

Текущий год объявлен президентом РФ Владимиром Путиным Годом добровольца (волонтера).