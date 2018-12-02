Шестой созыв Общественной палаты РФ соберется на второе в 2018 году пленарное заседание

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ шестого созыва соберется в понедельник на свое второе в этом году пленарное заседание. На нем, как отмечают в пресс-службе ОП, общественники представят доклад о состоянии гражданского общества в стране за 2018 год.

Как ожидается, тема доклада будет посвящена реализации приоритетных нацпроектов. "В подготовку доклада были активно вовлечены региональные общественные палаты и представители некоммерческого сектора", - рассказали ТАСС в пресс-службе ОП РФ.

Члены палаты представят выводы по таким ключевым темам, как налаживание диалога между властью и гражданами, динамика развития, экономический потенциал, общественное восприятие деятельности НКО, гражданская активность в контексте взаимопомощи, а также видение гражданского общества будущего.

В обсуждении доклада примут участие члены федеральной и региональных палат, а также представители органов государственной власти, гражданские активисты и эксперты. "После пленарного заседания доклад ОП будет направлен президенту РФ и в обе палаты Федерального собрания, профильные министерства и ведомства", - добавили в пресс-службе палаты. Кроме того, подобное исследование по закону подлежит обязательной публикации в СМИ.

Во второй день запланированы основная дискуссионная сессия и несколько тематических площадок, посвященных развитию общества и планам ОП на 2019 год. По данным пресс-службы, к обсуждению предлагаются вопросы, касающиеся конституционных ценностей и гражданского общества. Кроме того, состоится презентация мультимедийного интерактивного ресурса для проведения 12 декабря 2018 года единого всероссийского урока "Конституция моей страны".

О шестом созыве

Общественная палата действует в России с 2005 года. Она формируется каждые три года, ее цель - помогать взаимодействию граждан и общественных объединений с органами государственной власти и местного самоуправления для отстаивания интересов граждан, защиты их прав и свобод при формировании и реализации госполитики, а также обеспечивать общественный контроль деятельности органов власти. В состав ОП входят 168 человек. Новый состав палаты был сформирован 19 июня 2017 года, ее секретарем стал журналист Валерий Фадеев.

Шестой состав палаты формировался в три этапа: 40 человек были утверждены указом президента РФ, 84 - делегированы общественными палатами субъектов РФ, еще 43 были отобраны членами палаты действующего и нового составов из 403 кандидатов от некоммерческих организаций путем голосования по 14 направлениям общественной деятельности.

Формирование нового состава ОП началось 20 марта прошлого года, когда был опубликован указ президента РФ Владимира Путина о формировании первой части палаты из 40 человек. В ее обновленный состав по президентской квоте вошли, в частности, академик РАН Лео Бокерия, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, кинорежиссер Владимир Хотиненко, певица и общественный деятель Диана Гурцкая, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, шахматист Сергей Карякин.

23 марта того же года закончился второй этап формирования Общественной палаты России, в ее состав были делегированы представители региональных общественных палат.

Завершился процесс формирования нового состава ОП 6 июня, когда в результате голосования по кандидатам по 14 направлениям общественной деятельности была сформирована третья ее часть.