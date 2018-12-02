Дни Дальнего Востока в Москве начнутся с ярмарки на Тверской площади

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Ярмарка на Тверской площади, которая пройдет с 3 по 9 декабря, даст старт Дням Дальнего Востока в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре фестиваля.

"Старт Дней Дальнего Востока в Москве запланирован на понедельник, 3 декабря. Первым этапом программы станет Дальневосточная ярмарка, которая откроется на Тверской площади в центре столицы. Ее откроют министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов и заместитель полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Олег Скуфинский", - сказали в пресс- центре.

С двух сторон площади разместятся представители всех регионов ДФО, которые познакомят москвичей и гостей столицы с макрорегионом. Посетители смогут пройти мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, попробовать уникальные чаи (в "Чайном доме"), рыбу и морские деликатесы (в "Рыбацкой деревне"), а также приобрести традиционные сувениры.

"Гости ярмарки смогут окунуться в атмосферу Дальнего Востока, так как по периметру всей площади будут размещены фотографии, а каждый павильон будет декорирован аутентичными элементами. Отдельный павильон будет посвящен туризму на Дальнем Востоке, где можно будет спланировать свое путешествие. На главной сцене нон-стоп будут выступать региональные коллективы", - отметили организаторы мероприятия.

Фестиваль Дней Дальнего Востока

Второй большой частью мероприятия станет фестиваль, который пройдет с 13 по 15 декабря в седьмом павильоне КВЦ "Экспоцентр". На нем молодые специалисты смогут встретиться с работодателями из ДФО. В рамках деловой программы состоятся лекции от ведущих бизнесменов, деятелей культуры, спорта и политиков, в которых примут участие министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин, директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев, депутат Госдумы, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин и многие другие. Актуальные дискуссии для молодежи, посвященные таким темам, как образование, карьера, наука, цифровая экономика, урбанистика, волонтерство, медиа, культура и спорт, проведут олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова, блогер Илья Варламов, руководитель фонда "Таланты и успех" Елена Шмелева.

Во время фестиваля будут работать стенды, демонстрирующие экономические достижения, перспективные инвестиционные проекты, культурные, этнические и природные особенности регионов Дальнего Востока. На форуме также будет дан старт Олимпиаде "Ближе к Дальнему", которая позволит школьникам получить дополнительные баллы для поступления в ведущие вузы региона.