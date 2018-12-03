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"Известия": объекты по ликвидации химического оружия займутся утилизацией отходов

Речь идет об объектах, расположенных в Приволжье и Зауралье
Завод по уничтожению химического оружия в городе Щучье Александр Алпаткин/ТАСС
Завод по уничтожению химического оружия в городе Щучье
© Александр Алпаткин/ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Комплексы по утилизацию опасных отходов, в том числе батареек и градусников, построят в России на базе четырех объектов по уничтожению химического оружия в Приволжье и Зауралье. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-службы Минприроды и Минпромторга.

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В Минпромторге "Известиям" уточнили, что речь идет об объектах "Марадыковский" в Кировской области, "Камбарка" в Удмуртии, "Щучье" в Курганской области и "Горный" в Саратовской области.

В феврале о возможности перепрофилировать полигоны по уничтожению химического оружия для обезвреживания отходов первого и второго классов говорил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Позднее глава госкорпорации "Росатом", который предлагается сделать оператором утилизации опасных отходов, Алексей Лихачев сообщал о планах создать соответствующие мощности в Центральной России.

Федеральная целевая программа "Уничтожение запасов химического оружия в РФ" была принята в 1996 году. Ее реализация велась на семи объектах с 2002 года. Последний в России химический боеприпас был уничтожен осенью 2017 года.

Теги
РоссияУдмуртияКировская областьКурганская областьСаратовская область
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