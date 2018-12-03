Топилин: на адаптацию соцобъектов под нужды инвалидов направят до 700 млн рублей

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Почти 700 млн рублей планируется направить в 2019 году на приспособление школ, детских садов, учреждений дополнительного образования и спортивных сооружений под нужды инвалидов в рамках госпрограммы "Доступная среда". Об этом рассказал в интервью ТАСС министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин накануне Международного дня инвалидов, отмечаемого 3 декабря.

"Со следующего года средства из федерального бюджета в рамках госпрограммы "Доступная среда" продолжим направлять на оборудование школ, детских садов, организаций дополнительного образования и спортивных объектов. На эти цели запланировано по 694 млн рублей ежегодно в течение 2019-2021 годов", - сказал он.

По его словам, доступность остальных социальных и культурных объектов регионы должны обеспечивать сами. Соответствующее поручение дано председателем правительства Дмитрием Медведевым на прошедшей 21 ноября встрече с инвалидами, добавил министр.

"На этапе формирования проектов региональных бюджетов мы провели их анализ в части наличия средств на эти цели. Проектами заложено почти 22 млрд рублей на 2019-2021 годы. Мы будем контролировать этот процесс, выполнение регионами показателей их "дорожных карт" по доступности среды", - добавил глава Минтруда.

Доступная среда

Федеральная целевая программа "Доступная среда" была утверждена правительством в марте 2011 года. Изначально она была рассчитана на период с 2011 по 2015 год. Осенью 2014 года кабмин продлил срок действия программы до 2020 года, а в феврале 2017 - до 2025 года.

Цель программы - формирование в России условий беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к транспорту, информации и связи, объектам и услугам, интеграция инвалидов в общество и повышение их уровня жизни.