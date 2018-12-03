Топилин заявил, что телеканалы обяжут сопровождать субтитрами минимум 5% программ

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Российские телеканалы с 2020 года будут обязаны сопровождать субтитрами не менее 5% программ общего вещания в неделю - это станет обязательным условием для получения лицензии на вещание. Об этом рассказал ТАСС глава Минтруда РФ Максим Топилин в интервью ТАСС накануне Международного дня инвалидов, отмечаемого 3 декабря.

"Буквально на днях вышел закон, и подготовлено в его развитие постановления правительства, которые предусматривают, что для всех телеканалов обязательством при лицензировании является субтитрирование не менее 5% общего вещания в неделю. Уже с 2020 года телеканалам не выдадут лицензию, если они не обеспечат субтитрирование", - сказал Топилин.

Министр пояснил, что пока эта норма касается только тех программ, которые готовятся заранее и идут в записи.

"Сейчас мы продолжаем субтитрирование на федеральных каналах. На сегодня уровень субтитрирования их вещания достигает 23%", - отметил глава Минтруда.