В Минтруде обещали максимально упростить процедуру установления инвалидности

"Чтобы процедура освидетельствования стала более комфортной для граждан, организована передача направительных документов из медорганизаций в [бюро] МСЭ без участия гражданина. Мы находимся в той точке, когда все процессы ведения дел автоматизированы и происходят в стандартных форматах", - сказал он.

Это коснется, в частности, формы, которая является основным документом для направления на медико-социальную экспертизу. "Чтобы не возникало разночтений, что нужно указать из обследований в этой форме, совместно с Минздравом разрабатывается перечень медицинских обследований для каждого конкретного заболевания. Такой перечень поможет избежать ошибок при заполнении, и из [бюро] МСЭ отправлять людей обратно в поликлинику для дополнительного обследования уже не будут", - пояснил министр.

По его словам, Минтруд стремится перевести взаимодействие между медицинскими организациями и учреждениями МСЭ в режим электронного документооборота. "Это многократно разгрузит обе системы, обеспечит совершенно иной уровень доверия к сведениям, которые представляются для принятия решения, и, безусловно, позволит наладить более качественный контроль", - считает Топилин.

"Такое взаимодействие в отдельных регионах уже успешно реализуется, в остальных - строится поэтапно и во многом зависит от уровня цифрового развития самого региона, но через год-два, я думаю, основная часть документов будет передаваться именно в электронном виде. Это означает, что инвалид будет исключен из этого процесса - ему не придется обращаться в МСЭ или поликлинику по несколько раз", - добавил он.