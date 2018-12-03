Топилин пообещал провести реформу психоневрологических интернатов

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Власти России реформируют работу психоневрологических интернатов (ПНИ), которая уже много лет критикуется общественными организациями. Об этом заявил в интервью ТАСС глава Минтруда РФ Максим Топилин.

В марте Минтруд сообщал, что концепцию совершенствования условий жизнедеятельности лиц с психоневрологическими расстройствами планируется подготовить к маю 2018 года.

"Да, реформа будет", - сказал Топилин, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о планах работы ведомства в этом направлении.

Он отметил необходимость изменения технологий работы в подобных учреждениях и создания иной инфраструктуры.

"Также важно повышение квалификации работников ПНИ, в первую очередь медицинского персонала, а также изменение отношения персонала к подопечным. Необходимо, чтобы персонал ПНИ в первую очередь начал видеть в них людей, независимо от заболевания. Такие изменения в сознании, конечно, происходят небыстро", - сказал глава Минтруда РФ.

По его словам, в настоящее время нет законодательных барьеров для улучшения работы в подобных учреждениях. "Ведь в законодательстве не написано, что кого-то надо запереть, или что-то подобное. Но это, к сожалению, встречается на практике. Нужно системно этим вопросом заниматься на уровне отдельного интерната, нужно менять все в головах людей", - добавил он.