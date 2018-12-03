Минздрав: заражение ВИЧ половым путем стало преобладающим в России по итогам 2017 года

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Заражение половым путем стало преобладающим способом передачи ВИЧ-инфекции в России по итогам прошлого года - так заразились 53,5% инфицированных, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.
"По данным Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, в 2017 году преобладал половой путь передачи инфекции - 53,5%, парентеральным путем (то есть, например, через инъекции - прим. ТАСС) заразились 43,6% больных", - сказала Скворцова.
В 2016 году соотношение было примерно равным, и половой путь, по данным Минздрава, преобладал лишь в нескольких регионах. В первой половине 2017 года он обогнал наркотический - его доля составила 52,2% (через употребление инъекционных наркотиков - 46,6%).