Барнаульскому планетарию планируют дать три года на переезд из здания бывшей церкви

БАРНАУЛ, 3 декабря. /ТАСС/. Здание бывшей Крестовоздвиженской церкви в Барнауле, где с 1950 года располагается планетарий, будет возвращено Барнаульской епархии Русской православной церкви (РПЦ). При этом существует предварительная договоренность, согласно которой планетарий сможет оставаться в здании бывшего храма еще три года, пока для него не будет найдено новое здание, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе администрации города.

Барнаульский планетарий - один из старейших в России, расположен с 1950 года в здании бывшей Крестовоздвиженской церкви, построенной в 1909 году. В планетарии показывают полнокупольные программы, проводят семинары учителя физики и астрономии.

"Летом 2018 года глава города Сергей Дугин и митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий обсуждали вопрос передачи здания. На встрече была достигнута договоренность, что, пока в городе не найдут альтернативу для размещения "звездного дома", планетарий будет работать на прежнем месте. <...> Глава города поручил комитету по управлению муниципальной собственностью разработать проект соглашения о передаче здания в собственность прихода Крестовоздвиженской церкви Барнаульской епархии, а также о передаче епархией здания в безвозмездное пользование планетария на три года", - сообщили в мэрии.

По данным мэрии, соглашение, которое планируется заключить, находится на рассмотрении в Барнаульской епархии. Документ будет подписан руководством планетария и приходом Крестовоздвиженской церкви Барнаульской епархии РПЦ. В администрации города подчеркнули, что работа ведется в рамках федерального закона, по которому религиозным организациям возвращается имущество, бывшее в их собственности до 1918 года.

В 2014 году постановлением администрации города был утвержден план, по которому здание планетария должны передать церкви в марте 2019 года. В настоящее время вопрос о новом здании для планетария решается. Планировалось, что он переедет в здание бывшего кинотеатра "Родина", однако, как пояснили в администрации города, здание необходимо перестроить под потребности "звездного дома".

Мнение епархии

В Барнаульской епархии ТАСС сообщили, что выселять планетарий из здания храма не планируется. Как пояснил ТАСС руководитель информационного отдела Барнаульской епархии иерей Дмитрий Никитин, работа ведется в соответствии с договоренностями.

"Существуют договоренности между нами и администрацией, они выполняются. Никто не хочет, чтобы у детей, сотрудников планетария, людей, которые хотят его посещать и изучать звезды, его забрали. <...> Здание было в ведении РПЦ, но так уж получилось [что здание было изъято в советское время - прим. ТАСС]. Вся работа ведется в соответствии с договоренностями", - резюмировал представитель Барнаульской епархии.