Российским судьям представят робота-стенографиста для протоколов суда

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Российским судьям представят робота-стенографиста, способного в режиме онлайн составлять протоколы судебных заседаний.
Как рассказали ТАСС в Информационно-аналитическом центре поддержки (ИАЦ) ГАС "Правосудие" при Судебном департаменте, комплекс аудиовидеофиксации судебных заседаний способен при помощи распознавателей речи автоматически составлять тексты протоколов судебных заседаний с приложением аудио- и видеозаписи, включая участников заседаний суда, выступающих по видео-конференц-связи. Кроме того, он позволяет проводить интернет-трансляцию судебных заседаний.
С июля 2018 года он проходил опытную эксплуатацию в Свердловском и Шебекинском районных судах Белгородской области.
"Применение аппаратно-программного комплекса для распознавания речи позволяет в среднем почти в два раза сократить время подготовки протокола судебного заседания", - сообщили ТАСС в ИАЦ ГАС "Правосудие". Но его эффективность может быть и выше, когда секретари судебных заседаний будут полноценно обучены навыкам работы с программным обеспечением.
Наибольший эффект комплекс может дать при длительных судебных заседаниях. Робот-стенографист синхронизирует цифровую запись судебного заседания по нескольким независимым каналам, автоматически регулирует уровень усиления и шумоподавления, ведет текстовую расшифровку фонограмм, в том числе в режиме реального времени.
3-5 декабря в Москве пройдут заседания Совета судей РФ и президиума Совета судей РФ, на которых судьям представят результаты внедрения нового комплекса.