Школы фигурного катания открылись в московских парках

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Школы фигурного катания начали свою работу в столичных парках. Записаться на занятия можно в 15 парках, в восьми из которых они являются бесплатными, сообщается в понедельник на сайте мэра и правительства Москвы.

"Занятия в школах фигурного катания будут вести опытные тренеры, в том числе кандидаты в мастера спорта, хореографы - постановщики танцевальных шоу на льду. Занятия проводятся на катках как с искусственным, так и с натуральным льдом", - сообщает портал со ссылкой на пресс-службу Мосгорпарка.

Бесплатные занятия можно посетить в Парке Горького, Измайловском, Гончаровском, Бабушкинском парках, парках "Фили" и "Дубки", парке 50-летия Октября и Северного речного вокзала.

Платные занятия пройдут в Перовском парке, "Сокольниках", усадьбе Воронцово, саду им. Баумана, Эрмитаже.

В Лианозовском парке и парке "Красная Пресня" стоимость занятий пока не определена.

Первые катки с искусственным льдом открылись в столице в начале ноября. Катки с натуральным покрытием открываются постепенно с установлением постоянной минусовой температуры. По данным комплекса городского хозяйства Москвы, всего в предстоящем зимнем сезоне в столице должны открыться 1445 катков с искусственным и естественным льдом, в то время как в прошлом сезоне в городе функционировали в общей сложности 1474 площадки.