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Арктика сегодня

В отдаленном национальном селе на севере Якутии откроют кочевую школу

Открытие планируется в Кустурской общеобразовательной школе Эвено-Бытантайского национального района

ЯКУТСК, 3 декабря. /ТАСС/. Власти Якутии планируют открыть в 2019 году кочевую школу в отдаленном национальном селе Кустур Эвено-Бытантайского района на севере региона. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в региональном министерстве образования и науки.

Сейчас в республике кочевые школы действуют в 11 районах, в них обучаются 112 детей, в том числе 18 - дошкольного возраста.

"Во многих арктических и северных районах, где дети кочуют вместе с родителями в оленеводческих стадах, образовательные организации намерены открывать кочевые школы и детские сады. В 2019 году планируется открытие кочевой школы в Кустурской общеобразовательной школе Эвено-Бытантайского национального района", - сказали в министерстве.

По данным властей, за три года три кочевые школы получили передвижные мобильные модульные блоки. "Проект модульного блока с каждым годом совершенствуется. Теперь он состоит из двух блоков: основного, где проходит учебный процесс, а также блока снабжения, где находится котельная, генераторная, санузел, туалет. Новый проект отвечает всем требованиям пожарной безопасности и жизнедеятельности детей. В дальнейшем планируется усовершенствование проекта современными инновационными технологиями и введение цифрового образования: подключение солнечных батарей, спутниковой связи и так далее", - пояснили в министерстве.

Для сохранения и развития языков и культур коренных народов Севера, традиционного уклада и образа жизни этих народов в школах республики ведется изучение пяти официальных языков республики - эвенского, эвенкийского, юкагирского, чукотского, долганского. Также в кочевых школах ведется предмет "оленеводство".

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