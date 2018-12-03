Глава АСИ представила в Приморском крае проект "Кадры будущего для регионов"

ВЛАДИВОСТОК, 3 декабря. /ТАСС/. Гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева представила в Приморском крае проект "Кадры будущего для регионов", в рамках которого молодые люди могут определиться с будущей профессией, получить наставника, подготовить и реализовать собственный проект.

Инициатива "Кадры будущего для регионов" направлена на создание в регионах системы комплексной поддержки талантливых детей и представителей молодежи, а также на мотивацию школьников для развития своего региона. Инициатива была запущена в апреле 2018 года в шести пилотных регионах - в Ульяновской, Московской, Тульской, Тюменской областях, Пермском крае и Татарстане, позднее к реализации присоединилась Новгородская область.

"Благодаря этому проекту каждый молодой человек, школьник, школьница, студент смогут получить возможность попробовать себя в разных профессиях и пройти стажировки, практику на реальных предприятиях, получить наставника, с которым можно будет реализовать конкретный проект. Губернатор при этом получает работающую систему образования, профориентации на уровне школ и дополнительного образования, вузов, и самое главное - связку с работодателем по подготовке целевого набора кадров. Для ребенка - это карта возможностей, профнавигация, самоопределение, востребованность и нужность в регионе", - сказала Чупшева.

Она отметила, что к участию в проекте приглашаются также успешные предприниматели, которые выступают наставниками для ребят и рассказывают им, как из идеи сделать работающий проект, стать технологическим предпринимателем.

По словам Чупшевой, в пилотных регионах в проекте участвует уже более 2,5 тыс. ребят. "Сформированы региональные команды, у нас больше 100 наставников в этих регионах на уровне директоров музеев, министров, предпринимателей успешных. У нас 146 компаний и организаций-работодателей, они участвуют в этом проекте и предоставляют свои площадки под практику, под некую систему дуального образования. И больше 100 проектов в банке данных уже не идей, а действительно проектов, которые ребята реализуют своей командой с наставниками каждого региона", - рассказала она журналистам, уточнив, что среди проектов в разработке многие касаются здравоохранения, экологии, социальной сферы, туризма.

В рамках проекта "Кадры будущего для регионов" дети в возрасте от 14 до 17 лет могут присоединиться к команде, в которой они под руководством наставника будут разрабатывать проект развития региона. Апробация инициативы будет проходить до июля 2019 года, ожидается, что одним из результатов станет формирование региональных лидерских команд из талантливой молодежи и их наставников, а также создание системы стажировок и профессиональной навигации.