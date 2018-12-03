Результат реставрации павильона "Космос" на ВДНХ признан лучшим в Москве

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Павильон "Космос" на ВДНХ в Москве по итогам конкурса "Московская реставрация" стал лидером голосования, которое проходило на портале "Активный гражданин". В нем было представлено семь столичных объектов, сообщается в понедельник на портале мэра города.

"Всего в голосовании приняли участие 180 тыс. 620 активных граждан. Победителем стал павильон № 34 "Космос" на ВДНХ. По мнению 18,04% участников голосования, именно эта работа реставраторов достойна специального приза проекта", - говорится в сообщении.

Кроме павильона "Космос", в списке для голосования были представлены Малый театр, чугунный павильон трамвайной остановки, Старый государев двор, палаты бояр Романовых XVI-XVII вв., доходный дом 1907 года, павильон "Земледелие" на ВДНХ, особняк Кекушевой на Остоженке.

По данным портала, церемония награждения пройдет 6 декабря в Театре Моссовета. Помимо лауреатов, которых определило профессиональное жюри, на церемонии вручат диплом лидеру народного голосования.

Павильон "Космос" построили в 1939 году как ангар для экспонирования сельскохозяйственных машин и самолетов, различных станков и металлургического оборудования. В 1967 году экспозиция пополнилась ракетной техникой и искусственными спутниками, а павильон получил наименование "Космос". Во время реставрации были восстановлены элементы инженерных конструкций здания, барельефы на угловых башнях, лепной декор, скульптурные композиции, витражи, мозаичные мраморные полы, лестницы, отделка стен и порталов дверей из белого мрамора.

Интересной деталью стало возвращение утраченной в 1970-е годы звезды-люстры. С 1935 по 1937 год она украшала Троицкую башню Московского Кремля. Затем почти 20 лет освещала 67-метровый купол павильона. В 2017 году воссозданную по точным чертежам уникальную четырехметровую люстру вернули на историческое место.