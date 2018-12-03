Более 20 колледжей в Приморье начали внедрять стандарт обучения WorldSkills

ВЛАДИВОСТОК, 3 декабря. /ТАСС/. Более 20 колледжей Приморья уже начали внедрение и подготовку молодых кадров по программе WorldSkills. Об этом сообщил журналистам в понедельник временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Олег Кожемяко.

Союз "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" является официальным представителем международного движения WorldSkills в России и охватывает все регионы страны. WorldSkills Russia внедряет международные стандарты в итоговую аттестацию выпускников колледжей и техникумов в формате демонстрационного экзамена, развивает экспертное сообщество и тиражирует лучшие мировые и отечественные практики в систему профессионального образования через повышение квалификации мастеров производственного обучения, преподавателей и руководителей.

"Сейчас мы будем такие стандарты [WorldSkills] вводить непосредственно в наших колледжах, первый 21 колледж приступил к этой работе, но она только начинается. Мы будем стимулировать тех педагогов, те колледжи, кто отныне вступает в эту программу, чтобы по окончании ее человек уже приступал сразу к профессии, и методы обучения отвечали тоже современным стандартам, современным технологиям, современному оборудованию и программам обучения", - сказал Кожемяко.

По его словам, первый шаг в работе по закреплению молодых кадров в регионе уже сделан, приняты базовые законы по привлечению специалистов в здравоохранение и образование, в рамках которых они получают подъемные, льготы по коммунальным услугам, доплату к основному окладу, компенсацию за съем жилья. Кожемяко отметил, что в дальнейшем эти меры планируется расширять.

Кванториумы для Приморья

Не менее важной работой по подготовке кадров является дополнительное образование школьников, которое должно быть бесплатным и охватывать все муниципалитеты края. Так, отметил Кожемяко, месяц назад регион подключился к программе по созданию кванториумов, пилотным проектом должен стать Дом пионеров во Владивостоке. Здесь появятся кружки-кванты по различным направлениям, в том числе по IT-технологиям, робототехнике, современному дизайну, моделированию.

"Кванториумы - это проекты будущего. Каждый проект новой школы должен нести в себе архитектурное решение, связанное с выделением специальных помещений под создание таких кабинетов дополнительного образования, где они будут проходить программы первичного обучения по роботизации по IT-технологиям. Детям это важно и нужно, они шагают в XXI век уверенно, с открытыми глазами, хотят себя совершенствовать. И мы им должны такие условия предоставить", - сказал врио губернатора Приморья.