Aviasales: путешественники с инвалидностью испытывают трудности в российских аэропортах

3 декабря во всем мире считается Международным днем инвалидов, и его основная задача - привлечение внимания к проблемам людей с ограниченными физическими возможностями. Специально к этой дате сервис по поиску авиабилетов Aviasales провел исследование и выяснил, насколько аэропорты страны подготовлены к приему особых категорий пассажиров. В выборку попали 20 городов и 22 воздушных порта.

Список требований, обязательных для маломобильных путешественников, подготовили при помощи активистов. В него вошли удобная парковка в непосредственной близости от терминала и комплекс услуг по сопровождению пассажиров с ограниченными возможностями, включая приоритетное обслуживание, системы навигации для людей с нарушениями слуха и зрения, техническую оснащенность терминалов и подготовку персонала.

"Во время комплексных проверок учитывают гораздо больше факторов, - пояснили в Aviasales. - Важно расположение канализационных люков, ширина просветов в дренажных решетках, правильный угол наклона спинки скамеек. Мы же исследовали доступность базовых сервисов, которые определили как минимально необходимые".

Сайты почти всех аэропортов содержат информацию о перевозке маломобильных пассажиров. На странице международного аэропорта Красноярска можно даже заказать услуги по сопровождению пассажира с ограниченными физическими возможностями, для этого необходимо позвонить в аэропорт. Так же хорошо обстоит ситуация с парковкой: лишь у 9% терминалов нет выделенных парковочных мест. При этом, например, в Пулково люди с ограниченными физическими возможностями и их сопровождающие могут парковаться бесплатно.

Комплекс сервисов для маломобильных пассажиров установлен приказом Минтранса и должен соответствовать рекомендациям Всероссийского общества инвалидов. После прохождения обязательных предполетных процедур пассажиры ждут рейса в зоне вылета. К сожалению, во многих аэропортах нет специально оборудованных зон для путешественников с инвалидностью. Кроме того, исследование Aviasales показало, что 27% аэропортов не оборудованы системами навигации для пассажиров с нарушениями слуха и зрения.

Заключительный пункт в исследовании - посадка на борт самолета. Если она происходит не через "рукав" телетрапа, то по нормативам пассажиру необходим амбулифт - машина, позволяющая поднять коляску прямо к самолету. В действительности в 27% аэропортов, участвовавших в исследовании, амбулифтов не оказалось. Также далеко не у всех авиакомпаний есть в наличии плечевые ремни - устройства, необходимые для поддержки спины. Такая опция доступна на рейсах "Аэрофлота".

Представители туристического сервиса Aviasales полагают, что невнимательное отношение к потребностям путешественников с различными физическими особенностями можно объяснить низкой осведомленностью об этих потребностях. Например, в России нет агрегированной статистики по количеству маломобильных пассажиров. Англоязычные источники оценивают глобальный объем путешественников с инвалидностью в 180 млн человек. При этом только 50 млн путешественников с ограниченными физическими возможностями из США - это огромный туристический рынок, который можно оценить в 175 млрд долларов. Отмечается, что этот рынок растет на 22% в год.