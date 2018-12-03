Суд снял арест со счетов и имущества футболиста "Спартака" Глушакова

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд в рамках бракоразводного процесса футболиста московского "Спартака" Дениса Глушакова отменил обеспечительный арест со всех его счетов, сообщила в понедельник ТАСС адвокат футболиста Марина Дубровская.

"Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда 30 ноября отменила определение Никулинского районного суда Москвы от 28 сентября в части ареста банковских счетов, вкладов и иного имущества моего доверителя Дениса Глушакова", - сказала она.

По словам адвоката, ходатайство об обеспечении иска о разделе имущества, которое Никулинский суд удовлетворил в конце сентября, "изначально содержало требования, противоречащие закону". "Никулинский суд при вынесении определения повторил в нем текст ходатайства адвокатов гражданки Дарьи Глушаковой без проверки требований на их соответствие закону и вынес незаконное решение об аресте всех счетов даже без указания реквизитов", - уточнила Дубровская.

Никулинский суд Москвы 16 октября приступил к рассмотрению по существу иска о разводе, поданного супругой полузащитника "Спартака". В иске Дарья Глушакова требует раздела совместно нажитого имущества, назначить выплату алиментов на детей, которых она просит оставить ей. Процесс проходит в закрытом режиме.

Иск к супруге о разводе выдвинул и Глушаков. Он требует определить место жительства детей с ним, при этом готов разделить с ней совместно нажитое имущество.